Школьница упала с обрыва и погибла под Красноярском

В Березовском районе Красноярского края 14-летняя школьница погибла, упав с обрыва. Это произошло 3 мая на берегу реки Есауловки в 2 км от села Бархатово.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в тот день компания подростков жарила шашлыки на берегу и употребляла алкоголь. По неосторожности две девушки сорвались с обрыва высотой около 30 м и упали в реку. Одна погибла на месте, вторая сейчас находится в реанимации.

Полиция проводит доследственную проверку, по ее итогам может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи опрашивают родителей погибшей и пострадавшей, очевидцев случившегося и устанавливают обстоятельства трагедии.