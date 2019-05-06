Отопительный сезон завершается в Ижевске

Власти Ижевска объявили о завершении отопительного сезона. Подача тепла будет прекращена поэтапно за два дня.

По данным мэрии, в городе установилась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше 8 градусов. В связи с этим принято решение о завершении отопительного сезона 7 мая. Отключение будет производиться поэтапно 7 и 8 мая, сообщает ИА «Сусанин».

В 185 жилых домах отопительный сезон был завершен досрочно по заявкам собственников квартир.

Ранее сообщалось, что отопление в Москве начнут отключать с 6 мая.