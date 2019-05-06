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Парковки станут бесплатными в праздничные дни в Казани

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Муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно с 9 по 12 мая. Кроме того, изменится режим работы общественного транспорта.

По данным комитета по транспорту Казани, в праздничные дни муниципальные парковки, которые расположены вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Для тех, кто решит не пользоваться личным транспортом, непосредственно в День Победы будет продлено время работы наземного общественного транспорта. Им можно будет воспользоваться до 23:30, сообщает ИА «Татар-информ». Метро по стандартному расписанию будет работать до полуночи.

На время движения «Бессмертного полка» и парада Победы планируется изменение некоторых маршрутов.

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