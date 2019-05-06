Годовалый ребенок погиб при падении из окна в Магнитогорске

Следственный комитет начал проверку по факту гибели годовалого ребенка в Магнитогорске. Мальчик выпал из открытого окна.

По данным следствия, мама оставила ребенка одного в комнате. Малыш находился в кроватке, которая располагается возле окна. Мальчик выпал из окна с высоты третьего этажа, сообщает 1obl.ru.

Ребенка доставили в местную больницу. Мальчик скончался. Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.