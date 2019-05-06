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Участок трассы «Амур» в ЕАО длиной 6 км отремонтируют за 330 млн рублей

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В ЕАО в ближайшее время состоится конкурс на выбор подрядчика для ремонтных работ участка трассы «Амур» длиной 6 км. За это Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе готова заплатить 333,6 млн рублей. Победителя конкурса объявят 20 мая.

Как уточняет ИА EAOMedia, речь идет об участке дороги с 2114-го по 2120-й км в районе села Волочаевка-1 в Смидовичском районе. Работы будут оплачены из федерального бюджета. Предполагается, что отрезок дополнительно благоустроят. Здесь смонтируют искусственное электроосвещение, оборудуют тротуары и остановки.

Автодорога федерального значения Р-297 проходит по Забайкалью, Амурской области, ЕАО, Хабаровскому краю. Ее протяженность составляет 2,1 тыс. км. Она является составной частью евроазиатского транспортного коридора Транссиб.

Ранее сообщалось, что масштабная реконструкция ждет железнодорожный мост через реку Биру в Биробиджане. Деньги выделят из федерального бюджета. Также РЖД использует для этого собственные средства.

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