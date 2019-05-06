Собака откусила палец двухлетней девочке в Оренбуржье

В городе Орске (Оренбургская область) соседская собака откусила палец двухлетнему ребенку. По факту произошедшего организована проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Информация о произошедшем поступила в дежурную часть из городской больницу. Там рассказали, что к ним поступила девочка 2017 года рождения с травматической ампутацией указательного пальца левой руки, пишет РИА «Оренбуржье».

Предварительно было установлено, что взрослые не уследили за ребенком, малышка просунула руку через забор и собака откусила ей палец.

По факту произошедшего сотрудники полиции организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства устанавливаются.

24 апреля сообщалось о том, что в Оренбуржье на семилетнего ребенка напала соседская собака. Она покусала руки и ноги ребенка.