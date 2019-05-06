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Пассажирский лайнер выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

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Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS
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Пассажирский Boeing-737, летевший в Норильск из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Об этом говорится на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края в понедельник, 6 мая.

В сообщении уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

По информации агентства «Интерфакс», экипажу не удалось удержать воздушное судно в пределах ВПП, из-за чего оно выкатилось на грунт. На борту лайнера находились более 100 человек.

В ночь на 4 мая Boeing 737 авиакомпании Miami Air приземлился в аэропорту Джексонвилла (США), но съехал со взлетно-посадочной полосы в реку Сент-Джонс. Лайнер совершал перелет с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе во Флориду. Самолет перевозил американских военных и их семьи и посетителей Гуантанамо. Всего на борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. Медицинская помощь потребовалась 21 человеку.

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