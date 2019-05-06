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«Уралхим» создал штаб для внутреннего расследования взрыва на заводе «Азот»

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Фото: пресс-центр филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Компания «Уралхим» создала штаб для внутреннего расследования причин хлопка на химзаводе «Азот» в городе Березники Пермского края. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Азота».

«Создана комиссия, причина произошедшего выясняется. Руководство предприятия оказывает полное содействие в расследовании инцидента. На «Азот» в Березники выехал технический директор компании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате расследования будут сделаны выводы об ответственности за инцидент и о причинах произошедшего.

О взрыве на химзаводе «Азот» сообщалось ранее 6 мая. В результате ЧП погибли три человека, еще один пострадал. По предварительным данным, хлопок произошел во время сварочных работ. Возгорания нет, угрозы действующему производству не возникло.

«Азот» — единственное предприятие России, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры. Предприятие входит в ОХК «УРАЛХИМ» — одну из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, занимающую второе место в мире и первое в России по производству аммиачной селитры.

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