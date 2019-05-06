СКР проверит обстоятельства гибели двух горняков в Бурятии

Двое сотрудников горнодобывающего предприятия в Бурятии погибли в результате падения в восходящий канал с большой высоты, по факту происшествия проводится доследственная проверка. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба регионального СКР.

«3 мая 2019 года около полуночи в шахте одного из горнодобывающих предприятий были обнаружены тела двух проходчиков, 30 и 35 лет. Они погибли из-за падения в восходящий канал с большой высоты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оба шахтера имели длительный стаж работы. По предварительным данным, 2 мая они заступили в ночную смену и приступили к работе в горной выработке, в которой находились вдвоем. Вскоре коллеги заметили их отсутствие. В ходе поисков тела шахтеров были обнаружены в восходящем канале глубиной свыше 40 метров.

Сотрудники следственных органов изучают документацию по технике безопасности. Для определения причины смерти горняков будет проведено судебно-медицинское исследование.