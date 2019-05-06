На Гавайях посетитель национального парка упал в кратер вулкана

В США в национальном парке Гавайских вулканов турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа. Об этом 3 мая сообщило издание The New York Times.

Отмечается, что 32-летний мужчина перелез через ограждение рядом со смотровой площадкой, чтобы получше рассмотреть панораму с утеса. После этого он поскользнулся и пролетел вниз более 20 м.

Туриста искали в течение девяти часов и обнаружили его на узком выступе кратера. С помощью веревочного снаряжения его подняли на поверхность и доставили в больницу.

По информации издания, пострадавший получил тяжелые травмы, но врачи смогли стабилизировать его состояние.