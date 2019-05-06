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Назван способ есть много и не толстеть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Американские ученые выяснили, как можно есть сколько угодно и не толстеть, пишет Kurier.

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Специалисты из Медицинской школы Университета Уэйк Форест в США провели исследование на яванских макаках, которые всеядны. Животных разделили на две группы.

Первые питались средиземноморской пищей с обилием фруктов, овощей, оливкового масла, измельченных орехов, а также с небольшим количеством рыбы и обезжиренных молочных продуктов.

Вторые получали «западную еду» с белками и жирами в основном из продуктов животного происхождения. При этом количество жира, белков и углеводов в одной порции у обеих групп было одинаковым. Животным разрешалось есть сколько они хотели.

Наблюдали за макаками 38 недель. В результате выяснилось, что обезьяны, питавшиеся по-средиземноморски, потребляли меньше калорий и не набирали лишний вес. Кроме того, уровень холестерина в крови у них был ниже.

В то же время животные из второй группы потолстели и находились в преддиабетическом состоянии.

Ученые пришли к выводу, что рацион со средиземноморской пищей способен предохранить от переедания, ожирения и диабета.

Однако австрийские коллеги специалистов из США отметили, что переносить результат исследования на людей не совсем корректно, так как не учитывается фактор стресса, из-за которого организм вырабатывает больше побуждающих аппетит молекул. При этом польза средиземноморской диеты была доказана и ранее.

В январе диетологи назвали пять продуктов, отказ от которых поможет избавиться от опасного жира на животе.

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