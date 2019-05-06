Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который устроил стрельбу из автомата холостыми патронами. Информацию об этом распространил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Свердловской области.

При этом региональное управление МВД не стало комментировать эту информацию, сославшись на проводимую проверку.

5 мая в Сети появилась видеозапись, где предположительно Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позже он утверждал, что автомат был не настоящий и вообще предназначался для передачи «Юнармии». Кроме того, народный избранник заявил о готовности понести наказание за свой проступок и предстать перед комиссией по этике.