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Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина, который устроил стрельбу из автомата холостыми патронами. Информацию об этом распространил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Свердловской области.

При этом региональное управление МВД не стало комментировать эту информацию, сославшись на проводимую проверку.

5 мая в Сети появилась видеозапись, где предположительно Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома. Позже он утверждал, что автомат был не настоящий и вообще предназначался для передачи «Юнармии». Кроме того, народный избранник заявил о готовности понести наказание за свой проступок и предстать перед комиссией по этике.

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