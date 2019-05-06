Путин выразил соболезнования родным погибших при пожаре SSJ-100

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

По последним данным, в результате произошедшего погибли 13 человек. Выжили 37, судьба 28 человек остается неизвестной.