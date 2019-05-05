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ЗАЗ начал распродавать имущество из-за долгов

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Фото: commons.wikimedia.org
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Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выставил на продажу свое имущество из-за долгов. Информация об этом появилась в воскресенье, 5 мая, на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.

«Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО «Запорожский автомобилестроительный завод», которое выставляется для продажи на аукционе в виде объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,2 тыс. кв. м, оборудования и устройств», — приводит сообщение биржи «РИА Новости».

Всего на продажу выставлено 22 объекта — склады, помещения, цеха, котельные и прочее. Общая стоимость лота составляет 419,3 млн гривен ($15,8 млн).

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ЗАЗ — крупнейшее автомобилестроительное предприятие в стране, производящее легковые автомобили, автобусы и комплектующие, входит в корпорацию «Укравто».

В апреле Хозяйственный суд Запорожской области вынес решение о санации завода.

В декабре 2018 года в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве. В «Укравто» сообщили, что завод оказался в тяжелой ситуации из-за резкого падения внутреннего рынка новых автомобилей, потери внешних рынков сбыта и неблагоприятных внешних условий, в которых предприятие не имеет возможности продолжать полноценную деятельность.

Помимо этого, из-за девальвации гривны долговые обязательства завода по валютным кредитам многократно возросли. В этой связи в 2018 году ЗАЗ практически полностью отказался от выпуска легковых автомобилей. Убыток предприятия к началу нынешнего года составлял 3,2 млн гривен ($122,5 млн).

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