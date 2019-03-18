Партию польских яблок уничтожили в Псковской области

В Псковской области под экскаватор пустили 7 т польских яблок, которые пытались ввезти в Россию через Белоруссию. Автомобиль с грузом задержали в Опочецком районе.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора, люди, сопровождающие яблоки, не смогли предъявить документы, которые подтверждали бы карантинное фитосанитарное состояние груза и его происхождение.

Причем страна происхождения — Польша — была указана на упаковочной таре. В итоге яблоки отвезли на полигон твердых бытовых отходов в Себеже и там уничтожили. Возбуждено дело об административном правонарушении.