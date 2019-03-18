ТЭС в Симферополе и Севастополе обеспечат 90% энергопотребления Крыма

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что суммарная мощность ТЭС в Симферополе и Севастополе способна обеспечить 90% энергопотребления Крыма. Об этом в понедельник, 18 марта, «Известиям» сообщили в компании.

«Событие можно назвать историческим — энергообъектов такого уровня в Крыму никогда не было. Введенные в эксплуатацию в Севастополе и Симферополе электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова», — подчеркнул Чемезов.

Официальная церемония запуска Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе прошла ранее в понедельник. Она состоялась в присутствии президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака, министра энергетики Александра Новака, главы Республики Крым Сергея Аксенова и Сергея Чемезова.

Отмечается, что, помимо ТЭС, были построены десятки километров линий электропередачи и 347 км газопровода высокого давления из Краснодарского края.

27 декабря 2018 года оба блока ТЭС в Крыму были выведены на номинальную мощность и начали подавать электроэнергию в сеть.

Украина начала энергоблокаду Крыма с 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие со стороны республики. На полуострове было объявлено чрезвычайное положение, однако ситуация улучшилась после запуска энергомоста мощностью 800 МВт с Краснодарского края.