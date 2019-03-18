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Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

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Фото: соцсети
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В Сети появилось видео, на котором девушка плюет на двери Свято-Покровского храма в Ростове-на-Дону, а затем позирует возле нее. Кадры были опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

После произошедшего девушка извинилась и сообщила, что участвует в челлендже, который сейчас проходит среди молодежи. Она пообещала больше не делать подобных вещей.

«Я в силу молодости, неопытности, глупости и своей невоспитанности не осознавала, насколько это ужасно с моей стороны поступать подобным образом и выкладывать это в интернет», — приводит ее слова портал Privet-Rostov.ru.

Тем временем инцидентом с плевком на церковь заинтересовались правоохранители. В пресс-службе главка МВД по Ростовской области сообщили, что по факту размещенного в Сети видео проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокомментировал акт вандализма и пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

«Люди, которые так проводят детство, юность, <…> вызывают большую печаль. Но православные прихожане этого храма <…> не держат зла на этого человека, будут молиться об этой девочке и ее друзьях», — сказал он «РИА Новости».

В феврале 2018 года житель Кубани потушил сигарету об икону и поделился этим в соцсетях. Пользователи интернета стали писать вандалу возмущенные комментарии, и через некоторое время мужчина удалил снимки.

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