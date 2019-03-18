Женщина швырнула котом в мечущегося во дворе жилого дома лося

Жители города Октябрьского (Республика Башкортостан) долго не могли отогнать лосенка от двора жилого многоэтажного дома. Пытались шуметь, кидали в животное снежки, ничего не помогало. Выход из ситуации нашла находчивая жительница одного из подъездов. Женщина метнула в сохатого домашнего кота.

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