Тяжелый умственный труд связали с развитием диабета у женщин

Напряженная интеллектуальная деятельность является фактором риска развития диабета второго типа у женщин, выяснили французские ученые из университета Париж-Сакле.

Согласно докладу, опубликованному в European Journal of Endocrinology, в эксперименте приняли участие более 70 тыс. женщин. Наблюдения проводились с 1992 по 2014 год. По итогам опроса и обследования выяснилось, что у тех, кто считает свою работу умственно тяжелой, риск развития сахарного диабета выше.

Так, в течение периода наблюдений диабет второго типа был выявлен у 4187 участниц исследования. Среди женщин, оценивающих работу как «очень умственно тяжелую», риск развития заболевания повышен на 54%.

По мнению ученых, результаты эксперимента свидетельствуют о пагубном влиянии стресса на женский организм. Исследователи подчеркнули, что ключевую роль в профилактике диабета второго типа играет поддержка сотрудников во время тяжелой работы.

8 марта The Times опубликовала результаты исследования, согласно которым диабет второго типа может обратить вспять диета из супов и шейков. По мнению ученых, режим питания в 800 калорий в день приводит к снижению веса и жира в поджелудочной железе, что возвращает этому органу способность вырабатывать инсулин.