В России появится «мобильный сомелье»
Роскачество планирует запустить мобильное приложение для любителей вин. Покупатель сможет сфотографировать этикетку и получить о напитке всю информацию.
Приложение будет работать в рамках «Винного портала России». Пока в базу данных внесли информацию о 320 образцах напитков.
Роскачество планирует запустить мобильное приложение для любителей вин. Покупатель сможет сфотографировать этикетку и получить о напитке всю информацию.
Приложение будет работать в рамках «Винного портала России». Пока в базу данных внесли информацию о 320 образцах напитков.