В России появится «мобильный сомелье»

Роскачество планирует запустить мобильное приложение для любителей вин. Покупатель сможет сфотографировать этикетку и получить о напитке всю информацию.

Приложение будет работать в рамках «Винного портала России». Пока в базу данных внесли информацию о 320 образцах напитков.