Американские ученые придумали переводчик с крысиного

Американские ученые разработали прибор для перевода языка грызунов.

Оказалось, что крысы общаются не только на слышимых человеку частотах, но и на ультразвуке. Прибор объединяет и анализирует сигналы, а после выдает возможное значение.

Переводчик назвали DeepSqueak, и он самообучающийся. Ученые надеются, что прибор полностью изменит подход к изучению языка животных.