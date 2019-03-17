МВФ заблокировал транш в €500 млн для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) заблокировал перевод Украине второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза (ЕС) в размере €500 млн, который Киев должен был получить в марте.

На территории Украины в настоящее время работает оценочная миссия от ЕС, которая должна предоставить свои заключения финансовой организации, передает «Россия 24».

Ранее президент страны Петр Порошенко пообещал, что его соотечественники каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года, напоминает «Газета.ру».

В декабре 2018 года Евросоюз перечислил Украине €500 млн макрофинансовой помощи. Еврокомиссия одобрила выделение Украине этого пакета макрофинансовой помощи в ноябре. Таким образом, Украина с 2014 года получила €3,3 млрд помощи, которую предоставил Брюссель.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразования в стране. Одним из требований было повышение цен на газ для населения, которое Киев выполнил в 2018 году для получения кредита в размере $3,9 млрд.