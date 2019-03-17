Прямой эфир

МВФ заблокировал транш в €500 млн для Украины

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) заблокировал перевод Украине второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза (ЕС) в размере €500 млн, который Киев должен был получить в марте.

Распоряжаются фондами: знал ли МВФ о военном положении на Украине
Как инициатива Петра Порошенко отразилась на экономике страны

На территории Украины в настоящее время работает оценочная миссия от ЕС, которая должна предоставить свои заключения финансовой организации, передает «Россия 24».

Ранее президент страны Петр Порошенко пообещал, что его соотечественники каждый месяц будут чувствовать улучшения в жизни начиная с 2019 года, напоминает «Газета.ру».

В декабре 2018 года Евросоюз перечислил Украине €500 млн макрофинансовой помощи. Еврокомиссия одобрила выделение Украине этого пакета макрофинансовой помощи в ноябре. Таким образом, Украина с 2014 года получила €3,3 млрд помощи, которую предоставил Брюссель.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразования в стране. Одним из требований было повышение цен на газ для населения, которое Киев выполнил в 2018 году для получения кредита в размере $3,9 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Треть доходов бюджета Украины в 2019 году пойдет на погашение госдолга
Порошенко и Лагард обсудили экономический рост Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017