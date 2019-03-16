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Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.

«Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина», — сказала она.

Телеведущая подчеркнула, что им удалось после развода сохранить дружеские отношения. По ее словам, важно, чтобы их сын Платон общался с детьми Виторгана от первого брака. При этом, как отмечает Starhit, о режиссере Константине Богомолове, с которым Собчак приписывают роман, она не упоминала.

8 марта Собчак и ее супруг актер Максим Виторган впервые официально прокомментировали слухи о своем расставании. В Instagram журналистки появилась запись от имени обоих супругов, в которой они подтвердили, что уже довольно давно не живут вместе.

Собчак и Виторган отметили, что не делят имущество и продолжают вместе участвовать в воспитании общего ребенка.

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