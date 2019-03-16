Объявление о продаже костюма российского космонавта исчезло из сети

Из сети пропало объявление о продаже костюма космонавта Юрия Усачева. Перед этим автор объявления жаловался, что телефон разрывается от «звонков помощников всяких олигархов».

Продавец уже заявил, что готов бесплатно отдать раритет самому Усачеву.

Объявление о продаже товара якобы с орбиты накануне появилось в сети. Цену комбинезону «Пингвин» назначили тоже космическую — 500 тыс. рублей.