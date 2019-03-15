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Проект об истории городов и сел организовали в Иркутской области

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В Иркутской области запустили интернет-проект, посвященный истории городов и сел. На данный момент в него включены более 30 населенных пунктов, сред них село Большой Кашелак Куйтунского района, Мольты Аларского района, небольшое село Верхоленск. Об этом рассказал глава архивного агентства Иркутской области Сергей Овчинников.

В электронную базу данных вносят даты основания, численность населения, количество дворов и построек, информацию о предприятиях, а также указывают номера фондов, описей, дел, где хранятся архивные документы.

«Даты основания городов и происходившие в них события зачастую давно установлены, а сведения о том, когда появилась деревня или небольшой поселок бывают примерными, с диапазоном в 20–50 лет», — пояснил Овчинников.

Всю информацию в рамках проекта размещают на сайте государственного архива Иркутской области, отмечает ИА IrkutskMedia.

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