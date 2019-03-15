Названы регионы c наибольшим числом безналичных расчетов

Жители Москвы и Подмосковья производят расчет за покупки банковскими картами в 85% случаев. Об этом свидетельствуют результаты проведенного «РИА Новости» исследования.

Отмечается, что наибольшее число безналичных расчетов производится в Иркутской (58,9%), Магаданской (61,9%) и Калининградской областях (54,9%), Санкт-Петербурге (53,1%), Томской области (52,9%), Камчатском крае (52,6%), Коми (51,7%), Туве (47,6) и Мурманской области (47,1%). Вместе с тем жители Южного федерального округа и Северного Кавказа предпочитают расплачиваться наличными.

Как напоминает сайт aif.ru, повысить популярность безналичных платежей в России пытаются созданием удобной инфраструктуры и снижением комиссии. Соответствующее распоряжение в конце февраля 2019 года отдал правительству совместно с Центробанком президент РФ Владимир Путин. В настоящее время комиссия колеблется в пределах 2–3% от суммы трансакции. Кроме этого, повышению популярность безналичной оплаты способствует растущая популярность платежных операций при помощи мобильного телефона: Россия входит в топ-3 лидеров по числу бесконтактных платежей.

Ранее 15 марта сообщалось, что средний чек по операциям по картам VISA в России снизился на 5% за год, до 860 рублей. 11 марта стало известно, что международная платежная система Visa увеличит увеличит сумму покупок, не требующих ввода PIN-кода при бесконтактной оплате, до 3 тыс. рублей.