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На Урале отправили в колонию мужчину, который выбросил кота с балкона

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Жителя Свердловской области приговорили к году колонии строгого режима за то, что он выбросил с балкона кота своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2018 года в городе Лесной. Мужчина, находясь в гостях у знакомой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений выбросил с балкона четвертого этажа кота породы британец, принадлежащего хозяйке квартиры. Животное получило серьезные травмы, но выжило после падения на асфальт. Кроме ссадин и порезов у питомца диагностировали перелом левой передней лапы и фаланги крайнего правого пальца, пишет «Ридус».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Обвиняемый вину признал и принес хозяйке кота извинения, а также просил суд рассмотреть его дело в особом порядке. Как пишет сайт kp.ru, мужчина оказался рецидивистом, поэтому получил реальный тюремный срок.

14 марта сообщалось, что ангарскую религиозную организацию, шаманы которой в январе провели обряд с сожжением пяти верблюдов, оштрафовали на 3 тыс. рублей за отсутствие ветеринарных документов при перевозке животных из Бурятии в Иркутскую область.

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