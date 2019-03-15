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Строительство цирка завершат в Пензе в 2020 году

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В Пензе продолжается строительство цирка. Согласно разработанному плану-графику объект должен быть достроен до 1 июля 2020 года. Вопрос завершения строительства цирка обсудили в ходе совещания в министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, сообщает пресс-служба министерства.

По словам первого замминистра строительства и дорожного хозяйства региона Светланы Кругловой, на данный момент строительно-монтажные работы идут низкими темпами, пишет ИА «Пенза-пресс».

Подрядчик уже восстановил ограждение, убрал мусор, произвел планировку территории, восстановил электро- и водоснабжение, временные сети, а также завершил установку веб-камер.

Также был разработан проект план-графика, по которому должно идти возведение объекта. Согласно нему все работы должны завершиться до 1 июля 2020 года. Сейчас план направлен на утверждение в Росгосцирк.

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