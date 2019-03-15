Тамбовская область возглавила экологический рейтинг по итогам зимы
По итогам прошедшей зимы Тамбовская область вновь возглавила рейтинг экологического благополучия среди регионов, который составила общественная организация «Зеленый патруль».
Исходя из данных проведенного исследования, в первую десятку рейтинга также вошли Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми и Санкт-Петербург, пишет ИА «Абирег».
Рейтинг экологического благополучия регионов России экологи составляют с 2007 года. Он публикуется по итогам каждого сезона на основе результатов исследований.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что экологическая безопасность является залогом инвестиционной и туристической привлекательности региона, а также влияет на конкурентоспособность производимой продукции.
«Зеленый патруль» провел этой зимой ряд экспедиций в разных регионах России. Целью поездок стали проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства и уточнение реального экологического рейтинга регионов. Сейчас специалисты проводят исследования в Смоленской и Ивановской областях.