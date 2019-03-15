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Тамбовская область возглавила экологический рейтинг по итогам зимы

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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По итогам прошедшей зимы Тамбовская область вновь возглавила рейтинг экологического благополучия среди регионов, который составила общественная организация «Зеленый патруль».

Исходя из данных проведенного исследования, в первую десятку рейтинга также вошли Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Мурманская область, Магаданская область, Республика Коми и Санкт-Петербург, пишет ИА «Абирег».

Рейтинг экологического благополучия регионов России экологи составляют с 2007 года. Он публикуется по итогам каждого сезона на основе результатов исследований.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что экологическая безопасность является залогом инвестиционной и туристической привлекательности региона, а также влияет на конкурентоспособность производимой продукции.

«Зеленый патруль» провел этой зимой ряд экспедиций в разных регионах России. Целью поездок стали проверка жалоб граждан на нарушения природоохранного законодательства и уточнение реального экологического рейтинга регионов. Сейчас специалисты проводят исследования в Смоленской и Ивановской областях.

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