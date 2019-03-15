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Один из первых бассейнов Татарстана откроют после капремонта в этом году

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В городе Бавлы Республики Татарстан в 2019 году планируют завершить ремонт одного из самых первых в республике плавательных бассейнов. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин.

По его словам, на проведение ремонтных работ было направлено 98 млн рублей. Средства выделены из бюджета республики. Реализация проекта началась при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова.

На данный момент идет обсуждение вопроса об уменьшении объема чаши бассейна. Для этого хотят поднять дно. Ранее здесь планировалось установить вышку, но она так и не была построена.

«Пустым он никогда не бывает, потому что, приходя даже в шесть утра, я вижу, что люди уже плавают. До 9–10 вечера всегда есть народ, бассейн очень востребованный», — отметил глава района.

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