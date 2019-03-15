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Россиян предупредили о возможном росте цен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По данным Центробанка России, пик годовой инфляции придется на март-апрель. Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что это означает возможное подорожание продуктов в стране.

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«Общая закономерность такова, что больше всего растут цены на продукты, которые нечем заменить. Вместо них не купишь что-то более дешевое», — рассказал он в интервью НСН.

Шелищ отметил, что повышение цен может коснуться круп, макаронных и хлебобулочных изделий, овощей, молочной продукции. По его словам, именно эти продукты являются основной пищей людей с невысокими доходами.

По данным ЦБ, годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла на 0,2% по сравнению с январем — до 5,2%. Сообщается, что ее разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего. Динамика цен на другие продукты питания была разнонаправленной и зависела от разных факторов.

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