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Памятник архитектуры в Самаре находится под угрозой обрушения

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В Самаре представители общественной организации «Гражданский патруль» заявили об угрозе обрушения памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Они подали жалобы в государственную жилищную инспекцию и областное министерство культуры.

Речь идет о жилом доме № 117 на Красноармейской улице, построенном в 1935 году. О критическом состоянии здания активистам рассказала его жительница. По словам женщины, ее едва не задавило обломками рухнувшего там потолка. Несмотря на заявления, поданные в управляющую компанию, ситуация не была исправлена.

По словам женщины, которые приводит НИА «Самара», за старинным домом никто не следит. Благоустройство прекратилось после того, как здание, принадлежавшее железной дороге, перешло на баланс города. Жители дома вынуждены своими силами делать в нем ремонт. В здании нет системы противопожарной безопасности, подвал затоплен.

Сейчас в регионе насчитывается 706 объектов культурного наследия. Осенью 2018 года в области выявили еще один памятник архитектуры. Им признали Троицкую церковь в селе Утевка. По данным экспертов, высокую ценность представляют нерукотворные иконы в храме.

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