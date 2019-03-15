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Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа

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Фото: Global Look Press/Ernesto Arbitraggio
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Сотрудница американской компании Google установила рекорд в точности вычисления числа пи — математической постоянной, равной отношению длины окружности к ее диаметру. Об этом сообщается на сайте Cloud.google.com.

Согласно сообщению в честь «Дня числа пи», который отмечается 14 марта, девушка успешно вычислила число с точностью в 31,4 трлн знаков после запятой. Таким образом, удалось побить рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Также отмечается, что рекордная точность вычисления впервые была обеспечена с помощью облачной обработки данных. Новый рекорд превосходит предыдущий, установленный в 2016 году, почти на 9 трлн знаков, пишет ТАСС.

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