Два топ-менеджера уходят в отставку после сбоя в работе Facebook

Два топ-менеджера, в том числе один из ключевых работников Крис Кокс, уходят в отставку после серьезного сбоя в работе приложений Facebook. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

По его словам, он признателен главе компании Марку Цукербергу, однако не сообщил точную причину своего ухода из Facebook. Также свой пост оставил Крис Дэниел, который отвечает за мессенджер WhatsApp.

13 марта пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру жаловались на сбой в работе соцсетей. По словам представителей компании Facebook, которой принадлежат все ресурсы, неполадки не связаны с DDoS-атакой.