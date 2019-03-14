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Почти два десятка человек погибли при обрушении школы в Нигерии

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В нигерийском городе Лагос обрушилось трехэтажное здание, в котором находилась школа. Более 100 человек оказались под завалами.

Инцидент произошел 13 марта около 10:00 по местному времени. Погибли более 18 человек, среди них — директор школы.

По словам губернатора штата Лагос Акинвунми Амбодэ, учебное заведение располагалось в жилом здании незаконно и не предназначалось для таких целей по техническим причинам. В качестве вероятной причины обрушения здания он назвал его неудовлетворительное состояние.

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