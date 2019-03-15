Транспортный коллапс: как выглядят гигантские автомобильные свалки в Китае

Уже несколько лет Китай активно борется с загрязнением воздуха: только в прошлом году в Поднебесной на эти цели направили миллиарды долларов США. Одной из самых распространенных мер стало обновление автомобильного парка — жители страны последовательно отказались сначала от старых и неэкономичных автомобилей, а затем стали пересаживаться на велосипеды. Среди не самых очевидны последствий такой политики стало возникновение огромного количества «транспортных» свалок, на которых нередко можно найти вполне сохранную технику
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Фото: REUTERS/China Daily
Чаще всего свалки оказываются «профильными» — на этой, например, расположенной в городе Ханчжоу, собраны мотоциклы
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Фото: REUTERS/China Daily
А начиналось всё со свалок старых автомобилей — хотя многие из них были вполне рабочими, они больше не удовлетворяли строгим экологическим стандартам и поэтому были отправлены на свалку
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Фото: Getty Images/VCG/Xia Yu
Автомобили и мотоциклы, конфискованные у владельцев полицией мегаполиса Гуанчжоу
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Фото: REUTERS/Jianan Yu
Большая часть техники потом направляется на переработку — вот, например, сотрудник одной из фабрик по переработке мусора в городском округе Хэфэй. Китай в принципе считается одной из мировых столиц по переработке мусора — сюда направляются отходы из других стран
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Фото: Getty Images/VCG
На волне интереса к экологии всё больше внимания в Поднебесной стали уделять развитию велопроката и связанных с ним сервисов. Предполагалось, что вся эта индустрия поможет развивать философию ответственного потребления, однако оказалось, что для этого не было создано достаточной инфраструктуры
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Фото: Getty Images/VCG
Количество компаний, которые предоставляли услуги велопроката, быстро росло, их услуги пользовались спросом у потребителей. Но оказалось, что иногда множество велосипедов может создать почти столько же неудобств, сколько и переизбыток автомобилей (хотя, конечно, велотранспорт остается более экологичным)
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Фото: Getty Images/VCG
Одна из многочисленных велосипедных свалок, образовавшихся в Китае в последние годы
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Фото: Getty Images/Kevin Frayer
Люди оставляли велосипеды на тротуарах и даже на проезжей части, не найдя места, где их припарковать (или просто не озаботившись этим вопросов). Многие из этих велосипедов практически сразу с улиц власти отправили на свалку
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Фото: Getty Images/VCG
И это не говоря об устаревших моделях, которые попали сюда просто для того, чтобы уступить место более современным. Сколько их можно найти на китайских свалках, сказать сложно, но, скорее всего, речь идет о миллионах транспортных средств
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