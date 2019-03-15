Транспортный коллапс: как выглядят гигантские автомобильные свалки в Китае

Уже несколько лет Китай активно борется с загрязнением воздуха: только в прошлом году в Поднебесной на эти цели направили миллиарды долларов США. Одной из самых распространенных мер стало обновление автомобильного парка — жители страны последовательно отказались сначала от старых и неэкономичных автомобилей, а затем стали пересаживаться на велосипеды. Среди не самых очевидны последствий такой политики стало возникновение огромного количества «транспортных» свалок, на которых нередко можно найти вполне сохранную технику