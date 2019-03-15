Прямой эфир

Транспортный коллапс: как выглядят гигантские автомобильные свалки в Китае

Часто туда попадает техника в еще вполне рабочем состоянии
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/VCG/Xia Yu
Уже несколько лет Китай активно борется с загрязнением воздуха: только в прошлом году в Поднебесной на эти цели направили миллиарды долларов США. Одной из самых распространенных мер стало обновление автомобильного парка — жители страны последовательно отказались сначала от старых и неэкономичных автомобилей, а затем стали пересаживаться на велосипеды. Среди не самых очевидны последствий такой политики стало возникновение огромного количества «транспортных» свалок, на которых нередко можно найти вполне сохранную технику
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: REUTERS/China Daily
Чаще всего свалки оказываются «профильными» — на этой, например, расположенной в городе Ханчжоу, собраны мотоциклы
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: REUTERS/China Daily
А начиналось всё со свалок старых автомобилей — хотя многие из них были вполне рабочими, они больше не удовлетворяли строгим экологическим стандартам и поэтому были отправлены на свалку
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/VCG/Xia Yu
Автомобили и мотоциклы, конфискованные у владельцев полицией мегаполиса Гуанчжоу
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: REUTERS/Jianan Yu
Большая часть техники потом направляется на переработку — вот, например, сотрудник одной из фабрик по переработке мусора в городском округе Хэфэй. Китай в принципе считается одной из мировых столиц по переработке мусора — сюда направляются отходы из других стран
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/VCG
На волне интереса к экологии всё больше внимания в Поднебесной стали уделять развитию велопроката и связанных с ним сервисов. Предполагалось, что вся эта индустрия поможет развивать философию ответственного потребления, однако оказалось, что для этого не было создано достаточной инфраструктуры
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/VCG
Количество компаний, которые предоставляли услуги велопроката, быстро росло, их услуги пользовались спросом у потребителей. Но оказалось, что иногда множество велосипедов может создать почти столько же неудобств, сколько и переизбыток автомобилей (хотя, конечно, велотранспорт остается более экологичным)
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/VCG
Одна из многочисленных велосипедных свалок, образовавшихся в Китае в последние годы
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/Kevin Frayer
Люди оставляли велосипеды на тротуарах и даже на проезжей части, не найдя места, где их припарковать (или просто не озаботившись этим вопросов). Многие из этих велосипедов практически сразу с улиц власти отправили на свалку
На весь экран
Свалки транспорта в Китае
Фото: Getty Images/VCG
И это не говоря об устаревших моделях, которые попали сюда просто для того, чтобы уступить место более современным. Сколько их можно найти на китайских свалках, сказать сложно, но, скорее всего, речь идет о миллионах транспортных средств
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017