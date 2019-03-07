Прямой эфир

Баскетболист Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по сумме очков

0
Фото: Global Look Press/Icon Sportswire/imago sportfotodienst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвертую строчку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обойдя по числу очков Майкла Джордана. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В домашнем матче регулярного чемпионата против команды с «Денвером» (99:115) Джеймс заработал 31 очко. Всего за 16 сезонов в НБА спортсмен набрал 32 311 очков, опередив Майкла Джордана (32 292). Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (38 387), второе — Карл Мэлоун (36 928), третье — Коби Брайант (33 643).

«Я был ребенком из Огайо, который нуждался в позитивном влиянии и вдохновении. Джордан был для меня этим парнем. Я хотел быть, как Майкл, хотел бросать с отклонением, как Майкл, хотел высовывать язык, как Майкл, носить собственные кроссовки, как Майкл. Хотел, чтобы в какой-то момент дети смотрели на меня, как на Майкла. И случившееся — это что-то нереальное», — приводит слова Джеймса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ESPN.

Леброн Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. Дважды становился чемпионом НБА в составе «Майами» (2012, 2013), а также был признан самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс». В настоящее время клуб занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 65 матчах.

В августе 2018 года сообщалось, что баскетболист Леброн Джеймс стал продюсером сериала о спорте и политике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режиссер «Черной пантеры» снимет комедийный фильм с участием Леброна Джеймса
«В «Лейкерс» Леброн сможет еще больше капитализировать свой бренд»
Главный тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт — о главных переходах в NBA, целях на новый сезон, таланте Алексея Шведа и перспективах Тимофея Мозгова

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017