Баскетболист Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана по сумме очков

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на четвертую строчку в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обойдя по числу очков Майкла Джордана. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

В домашнем матче регулярного чемпионата против команды с «Денвером» (99:115) Джеймс заработал 31 очко. Всего за 16 сезонов в НБА спортсмен набрал 32 311 очков, опередив Майкла Джордана (32 292). Первое место занимает Карим Абдул-Джаббар (38 387), второе — Карл Мэлоун (36 928), третье — Коби Брайант (33 643).

«Я был ребенком из Огайо, который нуждался в позитивном влиянии и вдохновении. Джордан был для меня этим парнем. Я хотел быть, как Майкл, хотел бросать с отклонением, как Майкл, хотел высовывать язык, как Майкл, носить собственные кроссовки, как Майкл. Хотел, чтобы в какой-то момент дети смотрели на меня, как на Майкла. И случившееся — это что-то нереальное», — приводит слова Джеймса «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ESPN.

Леброн Джеймс является одним из лучших баскетболистов современности. Он был выбран «Кливлендом» на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. Дважды становился чемпионом НБА в составе «Майами» (2012, 2013), а также был признан самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата. Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с «Лейкерс». В настоящее время клуб занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 30 побед в 65 матчах.

В августе 2018 года сообщалось, что баскетболист Леброн Джеймс стал продюсером сериала о спорте и политике.