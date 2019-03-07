Евросоюз запустит собственный русскоязычный канал

Евросоюз запустит собственный русскоязычный телеканал. Задача нового СМИ — объяснение мировых событий с точки зрения Европы. Телеканал находится в стадии доработки — первое время он будет вещать в интернете. Редакции расположатся во всех российских регионах.

Финансировать проект ЕС будут при участии частных спонсоров. Предполагается, что через несколько лет канал выйдет на самоокупаемость.