Евросоюз запустит собственный русскоязычный канал
Евросоюз запустит собственный русскоязычный телеканал. Задача нового СМИ — объяснение мировых событий с точки зрения Европы. Телеканал находится в стадии доработки — первое время он будет вещать в интернете. Редакции расположатся во всех российских регионах.
Финансировать проект ЕС будут при участии частных спонсоров. Предполагается, что через несколько лет канал выйдет на самоокупаемость.
Евросоюз запустит собственный русскоязычный телеканал. Задача нового СМИ — объяснение мировых событий с точки зрения Европы. Телеканал находится в стадии доработки — первое время он будет вещать в интернете. Редакции расположатся во всех российских регионах.
Финансировать проект ЕС будут при участии частных спонсоров. Предполагается, что через несколько лет канал выйдет на самоокупаемость.