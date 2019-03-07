На главный храм Росгвардии установили купол

На главный храм Росгвардии в Балашихе установили купол. В церемонии приняли участие военные, священники и жители микрорайона. Сначала 11-тонный купол освятили, а затем подняли и осуществили монтаж. Также на звоннице будут установлены 14 колоколов общим весом 7 т.

По проекту высота сооружения составит больше 40 м. Росгвардия планирует завершить строительство храма к 2020 году.