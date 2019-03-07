Для иностранных кораблей ввели новые правила прохода Севморпути

Для иностранных кораблей ввели новые правила прохода Северного морского пути. Суда должны будут теперь уведомить Россию о своих планах за 45 суток. Еще одно условие — на борт им придется также взять российских лоцманов.

В проходе по Севморпути им также может быть отказано. Россия может применить силу в случае несанкционированного движения.

Правила разработаны в связи с военной активностью других государств в Арктической зоне.