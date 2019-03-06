В Японии начался «фестиваль демонов»

К тем, кто будет плохо себя вести, рано или поздно придут намахагэ. И на японских детей такие воспитательные меры действуют. На самом деле, намахагэ — символ нового года для жителей северо-востока Японии. «Демоны» с ревом и криками забирают накопившиеся проблемы. Взамен оставляют удачу и благополучие. Важный ритуал для ряженых: напомнить малышам, что нужно слушаться старших.

Согласно легендам, в Японии демоны появились 2 тыс. лет назад. Их заставили уйти в горы, но намахагэ возвращаются, если чуют плохие поступки.