Число получивших российское гражданство выросло вдвое за пять лет

Число иностранцев, получивших гражданство России, выросло в два раза за прошедшие пять лет. Об этом в среду, 6 марта, сообщает RT со ссылкой на МВД РФ.

Так, в 2018 году российское гражданство получили 269,4 тыс. человек , тогда как в 2013 году — 135,8 тыс. человек.

В МВД отметили, что увеличению этого показателя способствует модернизация института гражданства в России и создание на законодательном уровне дополнительных преференций его приобретения для отдельных категорий лиц.

Чаще всех российский паспорт в прошлом году получали выходцы с Украины (83 тыс. человек), из Казахстана (45,3 тыс.), Таджикистана (35,7 тыс.), Армении (27,1 тыс.) и Узбекистана (21 тыс.).

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал новую концепцию государственной миграционной политики. Документ должен упростить получение российского гражданства для соотечественников и создать комфортные условия для их переселения.