На Чукотке экстренно приземлился лайнер Air China

Лайнер авиакомпании Air China, который следовал по маршруту Пекин — Лос-Анджелес, экстренно сел из-за срабатывания пожарной сигнализации в багажном отсеке. На борту находилось более 200 человек, пассажиров эвакуировали при помощи надувных трапов. Позже их разместили в здании аэропорта. Информация о пожаре не подтвердилась.