Тоскующие в темноте: самые экзотические кинотеатры мира

Elgin & Winter Garden Theatres были построены в 1913 году для показов водевилей и первых произведений кинематографа в Торонто. Winter Garden, располагавшийся над Elgin, был предназначен для представителей высшего общества. В 1928 году он был закрыт на 60 лет и вновь открылся только в 1989 году, сохранив свои роскошные интерьеры. В настоящее время является одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто