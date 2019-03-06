Тоскующие в темноте: самые экзотические кинотеатры мира

Кинотеатр в торговом центре Frei Caneca бразильского Сан-Паулу на днях открыл свои двери для 180 собак разных пород и размеров, которые пришли вместе с хозяевами на премьеру фильма «Путь домой». Все 250 мест были раскуплены. Для животных организовали питание и напитки, людям раздали пластиковые пакеты
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Фото: www.pailleron19.com
Piscine Pailleron в Париже превратили в кинотеатр к премьере приключенческого фильма Энга Ли «Жизнь Пи». Там установили лодки, зрителям выдали 3D-очки и спасательные жилеты
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Фото: commons.wikimedia.org
Elgin & Winter Garden Theatres были построены в 1913 году для показов водевилей и первых произведений кинематографа в Торонто. Winter Garden, располагавшийся над Elgin, был предназначен для представителей высшего общества. В 1928 году он был закрыт на 60 лет и вновь открылся только в 1989 году, сохранив свои роскошные интерьеры. В настоящее время является одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто
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Фото: www.disneyworld.disney.go.com
В ресторане-кинотеатре Sci-Fi Dine-In в Лос-Анджелесе можно не только посмотреть научно-фантастические фильмы 1950-х, но и заказать фондю из креветок и крабов или классический американский бургер, запеченный в духовке сэндвич с индейкой или теплый глазированный пончик с яблоками, корицей и карамельным соусом
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Фото: www.cinespia.org
Cinespia Movie Screenings — кинопоказы под открытым небом на старом кладбище Лос-Анджелеса под названием «Голливуд навсегда», где похоронено множество звезд американского кинематографа. Сюда приходят с одеялами и подушками, напитками и закуской, чтобы послушать музыку, потанцевать и посмотреть шедевры мирового кинематографа, презентовать которые часто приходят голливудские знаменитости, принявшие участие в их создании. Картинка проецируется прямо на стену кафедрального мавзолея с прахом звезды немого кино Рудольфа Валентино
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Brent Lewin
Maratha Mandir — одна из главных достопримечательностей индийского Мумбаи, расположенная в двух минутах ходьбы от Центрального железнодорожного вокзала. Помимо того, что этот кинотеатр — главный источник средств для пополнения кассы Болливуда, он еще имеет одну уникальную особенность. Начиная с 1995 года ежедневно в 11:30 здесь показывают один и тот же фильм, который не перестает пользоваться популярностью, — романтическую комедию Адитьи Чопры «Непохищенная невеста»
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Фото: www.hottubcinema.com
Hot Tub Cinema в Лондоне предлагает в качестве сиденья для просмотра фильма ванну с горячей водой. Можно забронировать отдельное ложе для своей компании, а можно купить билет на одно место и познакомиться прямо в воде. Для расслабления и повышения коммуникабельности официантки в купальниках принесут из бара горячительное
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Whitehotpix
Sol Cinema — самый маленький и самый экологичный в мире кинотеатр, работающий на солнечной батарее. Он создан на базе трейлера и колесит по всей Ирландии и Соединенному Королевству, привлекая зрителей винтажными интерьерами и короткометражными фильмами. Автономное питание позволяет ему работать в лесах, на фабриках, на кладбищах, в торговых центрах, в полях и даже в зоопарке. Передвижной кинотеатр — частый участник музыкальных фестивалей, частных вечеринок миллиардеров, спортивных мероприятий
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Фото: www.buro-os.com
Archipelago Cinema — плавучий кинотеатр у берегов таиландского острова Куду, неподалеку от Пхукета. Он был сооружен в лагуне из вторсырья по технологии, которая используется местными жителями для строительства ферм по выращиванию омаров, и стал одной из площадок первого кинофестиваля Film on the Rocks Yao Noi. Зрителей доставляли на киносеанс на лодках
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Фото: www.onepluspartnership.com
Pixel Box — кинотеатр в городе Ухань, столице китайской провинции Хубэй. Все интерьеры и мебель здесь выполнены в форме кубов, символизирующих пиксели. Более 600 панелей из нержавеющей стали составляют длинный прямоугольный вестибюль, в котором создается особый оптический эффект искажения пространства
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