Набиуллина рассказала Путину о проекте ипотечных каникул

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала президенту РФ Владимиру Путину о проекте ипотечных каникул. Эта мера призвана помочь заемщику с выполнением долговых обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.

Освобождать от выплат планируют на шесть месяцев. Воспользоваться такой услугой можно будет лишь один раз.