Заблудившаяся под Калугой пенсионерка умерла от холода

Пожилая женщина пропала 28 февраля около полуночи под Малоярославцем. Через 2 дня ее обнаружили погибшей, при этом лишь на одной ноге была обувь. Женщина была одета только в халат и легкий пиджак и умерла от переохлаждения.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, 86-летняя пенсионерка заблудилась и стучала во все двери, чтобы ее пустили погреться, но ей так никто и не открыл.