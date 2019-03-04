Видеоагентство RT Ruptly запускает портал для СМИ на русском языке

Первое российское видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, представило онлайн-портал на русском языке для СМИ, вещающих во всех регионах России и странах СНГ. Также в рамках нового проекта Ruptly «Регион» для региональных СМИ России предусмотрено специальное предложение по неограниченному доступу ко всем материалам агентства.

Пользователям платформы Ruptly на русском предоставляется эксклюзивный новостной контент, видео на политические, социальные, научные, культурные и спортивные темы, а также вирусные истории из России и других стран мира. Материалы доступны для скачивания в формате видеороликов и прямых трансляций с возможностью моментального вывода в соцсети.

Проект предназначен для журналистов, работающих для русскоязычной аудитории. Неограниченный доступ к материалам русифицированного сайта получат постоянные клиенты агентства, такие как ВГТРК, НТВ, «МИР», «Известия», а также небольшие СМИ и независимые блогеры, не располагающие большим бюджетом для покупки видео.

«Ruptly на русском — наш маленький вклад в региональную журналистику. Дорогие коллеги, будем дружить домами ещё крепче», — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Для региональных СМИ предусмотрены специальные условия подписки и доступ ко всем без исключения материалам агентства в рамках программы Ruptly «Регион». На сайте создан специальный сервис, позволяющий отслеживать видео, интересное для конкретного региона.

Запуск портала Ruptly на русском языке совпал с крупномасштабным проектом по освещению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Это событие уже привлекло 30 региональных медиакомпаний, которые получают доступ к более чем 50 прямым трансляциям, сотням интервью и видеосюжетам с мероприятия, доступным только на портале Ruptly.

Агентство обеспечивает комментирование на русском языке большинства состязаний. Для этого задействованы корреспонденты, редакторы, продюсеры и другие специалисты. Сетка вещания составлена с учётом часовых поясов и интереса со стороны региональных СМИ.

Сайт Ruptly на русском — rus.ruptly.tv, email — ru@ruptly.tv.

Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, стали уже более 1200 медиакомпаний из более чем ста стран. Видео Ruptly появлялись в эфире и на онлайн-порталах CNN, NBC, CBS, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptlyдважды награждено престижной премией в сфере онлайн-журналистики The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года» в 2017 и 2018 годах. Cервис Ruptly LIVE был отмечен высшей оценкой в номинации «Техническая инновация года», а также вышел в финал Global Digital Innovator.