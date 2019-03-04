70-летняя Грейс Джонс станцевала на показе Tommy Hilfiger в Париже

Американская звезда 70-х гг. Грейс Джонс удивила всех отличной формой. В свои 70 лет он вышла на подиум в золотистом боди и блестящем блейзере.

Уроженка Ямайки сорвала аплодисменты на показе новой коллекции Tommy Hilfiger в рамках Неделе моды в Париже.