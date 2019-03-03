Списанные в США катера не могут доплыть до Украины

Патрульные катера, подаренные США Украине, полгода не могут доплыть до Черного моря.

По заявлению Госдепа, два корабля уже оформлены на Киев, но стоят в Балтиморе. Состояние у катеров такое, что они не переживут трансатлантический переход.

Корабли давно списали в США, но президент Украины Петр Порошенко оказался рад и такому металлолому.