МВД РФ пресекло деятельность свыше 9 тыс. лидеров и участников ОПГ в 2018 году

МВД России в 2018 году пресекли деятельности свыше 9 тыс. лидеров и активных участников криминальных структур. Об этом на расширенной коллегии ведомства в четверг, 28 февраля, сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«Пресечена деятельность более 9 тыс. лидеров и активных членов криминальных структур», — цитирует его ТАСС.

Колокольцев добавил, что доказана причастность организованных преступных группировок к 15 тыс. преступлений.

В начале февраля в МВД России сообщили о снижении числа преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Всего в 2018 году было зарегистрировано 351,6 тыс. таких правонарушений, тогда как в 2017 году этот показатель был на 7,5% выше.